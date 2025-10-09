Matthei reconoce que “le da miedo” que Kast llegue a ser presidente

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, reconoció que “le da miedo” que José Antonio Kast llegue a ser Presidente, debido a que podría “correr mucho los límites” de lo que considera aceptable en el juego político.

En entrevista con Radio Rock & Pop, la candidata abordó la tensión con su rival del Partido Republicano, luego de atribuirle una campaña sucia con videos que cuestionaban su salud mental e insinuaban un diagnóstico de demencia.

“Encontré una bajeza que todavía me cuesta entender que alguien, que además ha dicho que ellos no atacarían a gente que no son sus rivales, me hayan atacado de esa manera. Y fue feroz, y fue durante mucho tiempo, y eran cuentas ligadas a los Republicanos. Que no vengan a hacerse los lesos”, sostuvo Matthei, agregando que Kast no le ha ofrecido disculpas.

La alcaldesa de Providencia señaló que estos ataques, sumados a otros en contra de Johannes Kaiser, la llevaron a “cambiar muy fuertemente la opinión que yo tenía de él (Kast) como persona”. Agregó que “para mí es súper importante entender qué tipo de ser humano hay detrás. Y ahí es donde me complicó”.

Matthei afirmó sentirse decepcionada del republicano: “Está bien, todos tenemos ganas de ganar (…), pero hay límites. Intervenir un video para que parezca que tú estás en una condición mental que es incompatible con ser Presidente, eso no es un ataque de redes sociales, es una cosa totalmente distinta, de otra categoría”.

Consultada si considera peligroso que Kast llegue a la Presidencia, respondió: “Cuando alguien está dispuesto a correr los límites siendo candidato, a mí obviamente me da miedo que pueda correr mucho los límites y que llegue a ser Presidente. Eso me complica”.