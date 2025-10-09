Tribunal Supremo de Demócratas suspende a “díscolos” por apoyar a Kast y a candidatos republicanos

El Tribunal Supremo del Partido Demócratas decretó la suspensión de dos dirigentes nacionales por indisciplina, luego de que expresaran apoyo a postulantes del Partido Republicano.

Se trata de la vicepresidenta Camila Avilés, exconcejala de Renca y excandidata a alcaldesa de esa comuna, y del subsecretario nacional de la diversidad Alexander Aránguiz, excandidato a alcalde por Casablanca.

Según las resoluciones, ambos infringieron el deber de respaldar a los candidatos de Demócratas o a quienes cuentan con su apoyo formal, como Evelyn Matthei, abanderada presidencial de Chile Grande y Unido. Las sanciones establecen un plazo de investigación de 60 días y la suspensión provisoria de militancia mientras dure el proceso.

Aránguiz manifestó públicamente su apoyo al candidato presidencial José Antonio Kast y al diputado Luis Fernando Sánchez, quien busca la reelección en el distrito 7. Avilés, en tanto, realizó un live en TikTok para respaldar al diputado José Carlos Meza, aspirante a reelegirse en el distrito 9, en desmedro de la candidata de su propio partido, Érika Olivera.

El fallo disciplinario subraya que el compromiso con los candidatos oficiales “es deber especialmente exigible respecto de quienes desempeñen cargos directivos internos o de elección popular”.

Días antes, la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, señaló que “si hay alguien que cree que esa es la opción, puede tomar la decisión que quiera y es libre de hacerlo. Pero no puede estar en un partido que se ha definido de sentido común, de centro, que no está con los extremos, que es capaz de construir acuerdos. El candidato Kast es todo lo contrario”.

Las sanciones surgen luego de que la secretaria general republicana, Ruth Hurtado, afirmara a comienzos de semana que figuras de Demócratas se sumarían a la campaña de Kast, situación que ahora derivó en la primera medida disciplinaria interna del partido.