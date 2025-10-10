Aravena (ex Rep): Kast “está dinamitando con sus declaraciones todas las instituciones del país”

La senadora Carmen Gloria Aravena, exrepublicana e independiente, arremetió contra el candidato presidencial José Antonio Kast y su entorno, acusándolos de “dinamitar con sus declaraciones todas las instituciones del país”.

“Cada vez que abren la boca y toman un micrófono es para destruir, para denostar, y eso es peligroso. El futuro es muy oscuro si es que llegan a gobernar”, advirtió la parlamentaria por La Araucanía, integrante de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Aravena reaccionó a la reciente columna del asesor de Kast, Cristián Valenzuela, quien calificó a la clase política de “casta” y habló de los “parásitos del Estado”. “Es bien horrorosa. Es brutal. Habla de los parásitos del Estado, es muy en la línea de Milei. Dice que el verdadero enemigo del país no es el recorte fiscal, sino la casta política que trabaja para evitarlo (…) lo que hay detrás de eso es la degradación del sistema político y un desprecio por el trabajo público que es realmente espeluznante”, señaló.

La senadora recordó su experiencia como funcionaria durante los gobiernos de Sebastián Piñera y defendió el rol del sector público: “Yo fui funcionaria del expresidente Piñera, me tocó trabajar en el Ministerio de Economía, en Sercotec. Se reconstruyó el país después de un terremoto espantoso en un año. Lo que hay detrás de estas declaraciones es una ruptura completa con la institucionalidad y una ofensa tremenda a quienes nos hemos dedicado años”.

Aravena también cuestionó la insistencia del republicano en denunciar supuestos “100 mil operadores políticos”. “Esos 100 mil operadores no existen. Me encantaría que Arturo Squella nos explique dónde están y quiénes son, porque yo fui parte de los funcionarios públicos durante 10 años del Ministerio de Economía y creo hicimos un gran trabajo siendo muy poquitos y haciendo el país más desarrollado”, afirmó.

Además, la parlamentaria advirtió sobre el riesgo de una eventual victoria republicana. “Cada vez que abren la boca es para decir que todo lo que existe en Chile no sirve y que ellos lo van a solucionar todo. Eso es peligroso, lamentable, con un futuro muy oscuro si llegan a gobernar”, sostuvo.

Sobre el escenario electoral, Aravena expresó sus dudas frente a los pronósticos que sitúan a Kast en una eventual segunda vuelta: “Sé que las encuestas se hacen con seriedad, pero no creo que pueda seguir escondido en una segunda vuelta sin decir cómo pretende gobernar. Hay muchos que votan por Matthei que van a anular su voto antes de apoyarlo”, dijo.

Finalmente, advirtió que la candidatura republicana podría provocar una derrota del bloque opositor: “La centroderecha con Kast no va a ganar la elección y va a haber continuidad del gobierno con el Partido Comunista y con la exministra Jara”, afirmó, añadiendo que el voto joven será decisivo. “Hoy vota un segmento muy grande de jóvenes, y eso cambia completamente el escenario”.