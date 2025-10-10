Contraloría detecta irregularidades por más de $160 millones en la COMDES de Calama

La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en la administración de fondos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (COMDES) de Calama entre enero de 2021 y diciembre de 2023. Según el Informe Final N°273 de 2025 de la Contraloría Regional de Antofagasta, se identificaron gastos improcedentes por $162.587.530, financiados con recursos del sistema per cápita de salud, destinados legalmente a la atención primaria.

De acuerdo con el documento, $134.384.530 fueron utilizados en actividades sin relación con los fines de la ley N°19.378, como almuerzos, celebraciones del Día del Trabajador y fiestas patrias del personal del Departamento de Salud. Otros $28.203.000 fueron usados para financiar la “Cena de Aniversario de Atención Primaria de Salud 2022”, gastos que ya habían sido objetados previamente por la Contraloría mediante el oficio N° E557228 de 2024.

Aunque esos fondos fueron reintegrados, el órgano contralor advirtió un nuevo problema: el dinero devuelto provino de una cuenta bancaria del Servicio de Salud de Antofagasta destinada a educación, lo que constituye un uso inadecuado de recursos con fines distintos al gasto observado.

Por estos antecedentes, la Contraloría dispuso el reparo por los montos involucrados y remitió los antecedentes al Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales.

Además, el informe señala una falta de supervisión reiterada del Servicio de Salud de Antofagasta, que no ha fiscalizado correctamente la gestión financiera de la COMDES, pese a observaciones previas en los informes N°759 y oficios E438444 y E557228 de 2024.

Ante ello, el ente fiscalizador anunció la apertura de un sumario administrativo en el Servicio de Salud de Antofagasta para establecer responsabilidades y ordenó informar el estado de avance de esa investigación dentro de 60 días hábiles.

La Contraloría concluyó que la falta de control ha permitido reiteradas desviaciones en el uso de fondos públicos destinados a la atención primaria, afectando el correcto funcionamiento del sistema de salud municipal en Calama.

Si quieres revisar el informe completo, sigue el siguiente link:

INFORME FINAL 273-25 COMDES CALAMA SOBRE EXAMEN DE CUENTAS – OCTUBRE 2025