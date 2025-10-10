Gobierno quiere el “911 chileno”: busca crear Sistema Nacional de Protección Ciudadana

El Gobierno presentó en el Senado el proyecto que busca implementar un número único de emergencias y crear el Sistema Nacional de Protección Ciudadana (Sinaproc), inspirado en modelos como el 911 estadounidense o el 999 británico. La iniciativa forma parte de la consolidación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, liderado por Luis Cordero.

El proyecto propone integrar los servicios de Carabineros (133), Bomberos (132) y ambulancias (131) bajo un solo acceso telefónico, con el fin de agilizar los tiempos de respuesta y coordinar la acción de las instituciones ante emergencias.

De acuerdo con el mensaje presidencial, el sistema contemplará bases de datos unificadas, alertas ciudadanas centralizadas y un registro nacional de llamados inoficiosos para sancionar el mal uso del número único.

También establece la creación de centros operativos a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, un sistema de televigilancia integrado y unidades regionales que permitirán georreferenciar los incidentes.

Según fuentes en el Congreso, este proyecto se basa en una moción parlamentaria que habían ingresado hace algunos años atrás los senadores de RN, como Manuel José Ossandón, Kenneth Pugh, Paulina Núñez y Juan Castro.

Por lo mismo, en conversación con el diario La Tercera, el abogado Ronald von der Weth, asesor de senadores RN, destacó que el proyecto nació en 2021 y fue incorporado con apoyo de la exministra Carolina Tohá: “Lo que buscamos es integrar todas las capacidades bajo una dirección común. Esto es más que un número único, es un modelo de gestión que mejorará sustancialmente la seguridad en Chile”.

El Ministerio de Seguridad Pública será el encargado de administrar, coordinar y evaluar el funcionamiento del sistema, además de proponer la Política Nacional de Protección Ciudadana y liderar el Comité Nacional de Protección Ciudadana, integrado por Interior, Hacienda, Salud, Transportes, Carabineros y la PDI.