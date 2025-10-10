Kast acusa recibo del reclamo de Matthei por bots republicanos: “Lo siento, esto no puede suceder”

La tensión entre los candidatos presidenciales Evelyn Matthei y José Antonio Kast volvió a escalar esta semana. La abanderada de Chile Vamos criticó al líder republicano por no pedir disculpas por la campaña de bots que difundió información falsa sobre ella en redes sociales.

“Nunca ha dicho ‘pucha, lo siento’, nunca ha dicho ‘esto no puede suceder’”, reclamó Matthei en conversación con radio Rock&Pop, aludiendo directamente al silencio de Kast frente a lo que describe como ataques coordinados desde su sector.

El republicano respondió horas después en radio Pauta, asumiendo el llamado de su contendora: “Lo puedo decir: ‘pucha, pucha, lo siento. Esto no puede suceder’.

Con esa claridad”. Agregó que su movimiento “usa las redes sociales de buena manera” y que si ella necesitaba una declaración “que le dé calma y paz, no tengo problema”.

Kast aseguró que su partido “no usa este sistema para denostar a nadie” y enfatizó que su foco está en “la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

Además, defendió su espíritu de unidad: “Si yo no gano la elección, voy a jugármela por quien la gane”, recordó, insistiendo en que sus palabras previas demostraban disposición a apoyar a Matthei, Johannes Kaiser o Franco Parisi en una segunda vuelta.