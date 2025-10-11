Panel Ciudadano-UDD: entre los votantes habituales gana Jara y entre los obligados, Kast

A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, la nueva medición del Panel Ciudadano-UDD reveló un panorama de alta competencia entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

El republicano encabeza el sondeo con un 25% de las preferencias, seguido muy de cerca por la exministra del Trabajo, que obtiene un 24%.

Evelyn Matthei (Chile Vamos) se mantiene en el tercer lugar con 17%, mientras Johannes Kaiser (PNL) alcanza un 10%, seguido por Franco Parisi (8%), Harold Mayne-Nicholls (3%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (1%).

El estudio distingue dos tendencias claves: entre los votantes habituales, Jara lidera con un 32%, superando a Kast, que llega al 24%.

Pero entre los votantes obligados —que representan el 40% del padrón— la situación se invierte: Kast sube al 27% y la candidata oficialista cae al 13%.

En los escenarios de segunda vuelta, Kast vencería a Jara por 46% a 31%, mientras que Matthei también se impondría sobre la exministra por 46% a 29%.

La carta de Chile Vamos, sin embargo, es más competitiva frente a Jara entre los votantes habituales (47%), mientras el republicano mantiene su ventaja entre los electores menos frecuentes.