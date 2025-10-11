Presidente Boric anuncia reforma para desplegar FFAA en las fronteras mediante decreto supremo
Desde Colchane, el Presidente Gabriel Boric anunció que presentará una reforma constitucional para permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas sin necesidad de aprobación periódica del Congreso. “El control de nuestras fronteras ha sido una prioridad de este gobierno”, afirmó.
Reforma constitucional anunciada: El Presidente Gabriel Boric propuso una modificación para permitir, por decreto supremo, el despliegue indefinido de las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas.
Facultades otorgadas: Bajo ese esquema, las FF.AA. podrían hacer controles de identidad y registro, efectuar detenciones en flagrancia y colaborar con la PDI sin prórrogas periódicas del Congreso.
Actualidad normativa: Actualmente, el Ejecutivo necesita renovar la autorización cada tres meses por medio del Congreso.
Motivación pública: Boric defendió la iniciativa diciendo que el control fronterizo ha sido prioridad, y criticó a quienes minimizan el esfuerzo de vigilancia.
Infraestructura fronteriza: El anuncio se hizo durante la inauguración de etapas del Sistema Integrado de Frontera (Sifron), que contempla cámaras, drones, puestos de observación y otros medios tecnológicos.