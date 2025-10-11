Presidente Boric anuncia reforma para desplegar FFAA en las fronteras mediante decreto supremo

Reforma constitucional anunciada: El Presidente Gabriel Boric propuso una modificación para permitir, por decreto supremo, el despliegue indefinido de las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas.

Facultades otorgadas: Bajo ese esquema, las FF.AA. podrían hacer controles de identidad y registro, efectuar detenciones en flagrancia y colaborar con la PDI sin prórrogas periódicas del Congreso.

Actualidad normativa: Actualmente, el Ejecutivo necesita renovar la autorización cada tres meses por medio del Congreso.

Motivación pública: Boric defendió la iniciativa diciendo que el control fronterizo ha sido prioridad, y criticó a quienes minimizan el esfuerzo de vigilancia.