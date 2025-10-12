“La justicia necesita limpieza”: oficialismo presenta acusación constitucional contra juez Ulloa
Diputados ingresaron el libelo contra el juez de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, tras el fallo de la Corte Suprema que lo mantuvo en el cargo, pese a las pruebas de manipulación de nombramientos y filtración de causas judiciales, gracias a lo cual podrá seguir operando en el Poder Judicial.
-
Acusación constitucional ingresada: Parlamentarios del oficialismo presentaron un libelo contra el juez Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
-
Causa del conflicto: La medida responde al fallo de la Corte Suprema que mantuvo a Ulloa en el cargo pese a un sumario que le atribuye manipulación de nombramientos, filtración de causas y vínculos con el abogado Luis Hermosilla.
-
Firmantes del libelo: El documento fue suscrito por diputados de partidos como PS, PC, PPD, DC, Partido Liberal, FA y otros, sumando voces de distintas bancadas oficialistas.
-
Objetivo declarado: Los acusadores pretenden “restablecer la confianza en el Poder Judicial” y denuncian redes de influencia que manchan la justicia.
-
Antecedente académico: En una carta previa, 18 diputados oficiales habían expuesto las supuestas irregularidades de Ulloa, señalando su participación en influencias sobre nombramientos judiciales.
-
Decisión técnica previa: La Corte Suprema no logró los 11 votos necesarios para remoción; siete ministros votaron en favor de destituirlo y siete en contra, por lo que Ulloa siguió en su cargo.