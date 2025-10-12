“La justicia necesita limpieza”: oficialismo presenta acusación constitucional contra juez Ulloa

Acusación constitucional ingresada: Parlamentarios del oficialismo presentaron un libelo contra el juez Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Causa del conflicto: La medida responde al fallo de la Corte Suprema que mantuvo a Ulloa en el cargo pese a un sumario que le atribuye manipulación de nombramientos, filtración de causas y vínculos con el abogado Luis Hermosilla.

Firmantes del libelo: El documento fue suscrito por diputados de partidos como PS, PC, PPD, DC, Partido Liberal, FA y otros, sumando voces de distintas bancadas oficialistas.

Objetivo declarado: Los acusadores pretenden “restablecer la confianza en el Poder Judicial” y denuncian redes de influencia que manchan la justicia.

Antecedente académico: En una carta previa, 18 diputados oficiales habían expuesto las supuestas irregularidades de Ulloa, señalando su participación en influencias sobre nombramientos judiciales.