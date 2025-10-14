Presidenciales bajo presión verde: organizaciones exigen no retroceder en leyes ambientales
Organizaciones ambientales —entre ellas Terram, Greenpeace, Oceana y Chile Sustentable— emplazaron a los candidatos a asumir tres compromisos mínimos: no regresión en normas ambientales, respeto a la legislación vigente y total transparencia en decisiones que afecten los bienes comunes.
Ante el diagnóstico transversal de la ausencia de un tratamiento serio de la problemática ambiental en casi todos los programas presidenciales, 12 organizaciones ligadas a la protección del medio ambiente, han suscrito el documento “Un Medioambiente Mal-Tratado”.
En la declaración, las organizaciones: Chile Sustentable, Ecosistemas, Fundación Ecosur, Fundación Relaves, Fundación Rewilding, Fundación Terram, Greenpeace, Observatorio Ciudadano, Oceana, ONG FIMA, Uno Punto Cinco y la Campaña Salvemos la Patagonia, hacen un llamado a las candidaturas presidenciales a comprometerse con al menos tres mínimos comunes para cualquier programa de gobierno y les convoca a adherirlos públicamente.
“Es indispensable que la protección ambiental esté en el centro de la discusión presidencial. La seguridad hídrica, la conservación de la biodiversidad, la transición energética justa y el derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación no solo son fundamentales para garantizar una vida digna, sino que también resultan económicamente estratégicos, especialmente en un país cuya matriz productiva depende intensamente de los recursos naturales, y que es uno de los más afectados por la crisis climática. Sin protección ambiental no hay futuro”, señala la declaración.
Los tres compromisos mínimos exigidos a las candidaturas
“Este es un piso común y razonable. Pedimos compromiso público con la no regresión, el respeto a la legislación vigente y transparencia de información . Adherir hoy es dar una señal clara de liderazgo y responsabilidad”, señala Flavia Liberona, Directora de la Fundación Terram
- No regresión: Los estándares de protección ambiental no pueden ni deben retroceder, salud, protección de la biodiversidad, participación y transparencia son un piso que no puede debilitarse. Se exigen evaluaciones rigurosas basadas en evidencia, con líneas base sólidas, alternativas reales, medidas verificables. Se solicita fortalecer dotaciones y capacidades técnicas de las instituciones que evalúan y fiscalizan.
- Respeto a la legislación vigente: Cumplimiento integral de la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Chile (como el Acuerdo de París, Escazú , Marco mundial de Biodiversidad Kunming- Montreal), la Ley Marco de Cambio Climático, la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR), así como y las normas de calidad y emisión, con presupuestos, plazos y responsables claros. La salud debe ser eje de los planes de descontaminación; se deben evitar concentraciones contaminantes que generan cargas en territorios y aplicar sanciones efectivas a los incumplimientos.
- Transparencia: Información pública, técnica y de interés detrás de decisiones estatales o privadas sobre bienes comunes, accesible y comprensible para toda la ciudadanía. La transparencia debe ser exigible también a privados que operan sobre bienes nacionales y a acuerdos con el Estado.
“Abrimos la puerta para realizar un trabajo serio con los comandos: fijemos plazos, indicadores y respuestas públicas. Adherir a estos tres mínimos da certezas y eleva el debate con evidencia, no con eslóganes”, agrega Benjamín Carvajal de la ONG Uno Punto Cinco.