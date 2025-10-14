Siga en vivo el panel presidencial de Enade 2025

El Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025 se desarrolla este martes con la participación de los aspirantes a La Moneda, en una jornada centrada en pasar “de las palabras a los hechos” frente a los desafíos del crecimiento económico y la seguridad.

Organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), el encuentro tiene como eje temático “Verba et facta”, concepto que alude al equilibrio entre el discurso y la acción.

En el panel presidencial confirmaron su presencia José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Jeannette Jara, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami, mientras que Eduardo Artés declinó participar.

Al ingreso al estudio, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, fue la más aplaudida por el público presente.

Cada candidato podrá hablar 3 minutos de manera libre, y luego cada candidato interpelará a otro, basado en un sorteo realizado.

