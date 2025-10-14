“Un mal gobierno”: Sichel compara posible gobierno de Partido Republicano con el del Frente Amplio

Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, califica a Republicanos y Frente Amplio (FA) como el “mismo fenómeno” y que son “un mal gobierno”. Por eso, descarta participar en un eventual gobierno de José Antonio Kast y tampoco es partidario de que Chile Vamos lo haga y espera que nadie cambie de opinión en el futuro.

Sobre la polarización en Chile, el exministro de Piñera manifiesta que “no me imagino un país bicolor, hay algo más que el blanco y negro en este país y cuando uno cae en uno de los colores y en el fanatismo de uno de los colores, termina destrozando la posibilidad de construir acuerdos con otros y en eso no estoy disponible”.

Advierte que “veo el tono de José Antonio Kast y del Partido Republicano y creo que van a ser un mal gobierno”.

Lo anterior lo sustenta en la falta de negociación del Partido Republicano: “No estuvieron dispuestos a construir acuerdo en materia de pensiones, no pueden justificar financieramente, ni siquiera lo que dice, los seis mil millones que van a reducir. Veo que no tienen elencos. Al final, esto es la otra cara de la moneda del Frente Amplio”.

El también expresidente de BancoEstado comparó el gobierno actual con el posible gobierno de Kast y cree que “la experiencia de Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Gabriel Boric, ya nos demostró lo malo que hace la superioridad moral en general. Esta idea de destruir al otro por quién es o adjetivizarlo, es lo que termina destruyendo la convivencia política”.

“La pregunta es, ¿Boric ganó? Por supuesto. ¿Hizo un buen gobierno? No. ¿Kast puede ganar? Es una posibilidad cierta. ¿Va a ser un buen gobierno? Creo que no, salvo que ocurriera un milagro y cambiaran las formas en que ha construido su propio liderazgo el Partido Republicano”, señaló.

Además, en la entrevista con La Tercera, el alcalde se sumó a las críticas hacia el asesor republicano Cristián Valenzuela por su columna llamada “Parásitos”, que hace referencia a los funcionarios públicos. Indicó que “creo que esa forma de usar el lenguaje le hace muy mal a la política en general”.

Complementó diciendo que “Cristián Valenzuela ha vivido del Estado mucho tiempo, igual que yo (…) y yo no me atrevo a decir eso, habiendo sido funcionario público, tengo respeto por la gente que ha trabajado conmigo”.