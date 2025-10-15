Bancada UDI anuncia acusación constitucional contra ministro Pardow tras error en cuentas de luz

La bancada de la UDI informó que presentará una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardow, luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) detectara un error en el cálculo de las tarifas eléctricas, que habría generado cobros superiores a los permitidos por ley.

El informe técnico preliminar de la CNE reveló que, durante cuatro semestres, se aplicó dos veces el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los saldos del mecanismo de estabilización tarifaria, lo que se tradujo en un incremento indebido de las cuentas de luz en distintas comunas del país.

El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que la acción se presenta “por las graves consecuencias y negligencia, violación de ley y violación de norma constitucional, por haber su ministerio firmado los decretos que significaron el alza de hasta un 9% de las tarifas eléctricas”.

“Esta situación gravísima afecta al bolsillo de los chilenos y no puede pasar desapercibida. Estamos acostumbrados a que en este gobierno nadie nunca asume ninguna responsabilidad”, agregó Coloma.

El anuncio fue encabezado por el presidente del partido, Guillermo Ramírez, junto a Coloma, el jefe de bancada Henry Leal y el diputado Marco Antonio Sulantay, presidente de la comisión de Minería y Energía.

“Aquí no solo ha existido una falta de supervisión y de control en un área tan sensible como es la fijación de precios de la energía, sino que también existe una vulneración al principio de probidad y a la responsabilidad política que le cabe al jefe de la cartera”, plantearon desde la bancada.

Desde el oficialismo también hubo reacciones. El diputado socialista Marcos Ilabaca calificó el hecho como un “escándalo” y pidió la salida de Pardow. “Es un tema escandaloso y ha dañado profundamente a todos los chilenos. Creo que existe responsabilidad política y alguien debe responder. Lamentablemente, el ministro Pardow, de quien tengo la mejor opinión, hoy está a cargo del Ministerio de Energía y le corresponde a él dar respuestas políticas”, afirmó.

“Yo esperaría, y conociendo al ministro Pardow, que dé un paso al costado”, cerró Ilabaca.