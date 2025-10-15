Caso Ojeda: Presidente Boric vincula a Nicolás Maduro con el asesinato del exmilitar venezolano

Durante su visita a Italia, el Presidente Gabriel Boric vinculó directamente el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda con el régimen de Nicolás Maduro.

El mandatario participó en un acto conmemorativo por los 50 años del atentado contra Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno, ocurrido el 6 de octubre de 1975 en Roma y perpetrado por la DINA. En el encuentro estuvieron presentes autoridades italianas y el presidente Sergio Mattarella.

En su discurso, Boric comparó ambos casos, afirmando: “Las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente. Sin ir más lejos, en Chile tenemos el caso del asesinato de un exmilitar venezolano, en donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro, que se robara las elecciones en su patria”.

La investigación sobre el crimen de Ojeda, ocurrido en febrero de 2024 en la Región Metropolitana, ha sido liderada por el fiscal Héctor Barros, coordinador del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Barros ha reiterado que la principal hipótesis apunta a un encargo político del gobierno venezolano y no descartó solicitar la extradición de Diosdado Cabello, número dos del chavismo, señalado como quien habría ordenado el secuestro y asesinato a través de integrantes del Tren de Aragua.

“En este caso en particular, han surgido antecedentes de la propia investigación que van dando cuenta de que esto habría sido un encargo político del gobierno (de Venezuela) y, particularmente, quien habría pagado y encargado este delito, concretamente al Tren de Aragua, apuntan a Diosdado Cabello”, explicó el fiscal semanas atrás.

El crimen dejó a más de diez detenidos, incluyendo a Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Alex”, líder de la facción “Los Piratas” del Tren de Aragua en Chile, arrestado en agosto pasado.