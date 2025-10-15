Gobierno pide sesión secreta en Comisión de Defensa para explicar platas pendientes en las FFAA

Por segundo día consecutivo, los ministros encargados de la seguridad y el orden público no estuvieron presentes para defender una iniciativa de su competencia ante una comisión del Senado.

El lunes fue la comisión mixta que discute la reforma al Sistema de Inteligencia, y este martes correspondía a la Comisión de Defensa, convocada para revisar la situación presupuestaria de las Fuerzas Armadas y analizar el proyecto que regula el despliegue militar en resguardo de infraestructura crítica.

Pese a la citación, los ministros Luis Cordero (Seguridad), Adriana Delpiano (Defensa) y Álvaro Elizalde (Interior) se excusaron por distintas razones. En su lugar, asistió el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, quien presentó un informe secreto sobre los despliegues militares en el norte y sur del país.

El documento busca responder a la inquietud generada tras las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien reconoció ante la Comisión Mixta de Presupuesto que la institución mantiene una deuda de $40 mil millones por recursos no transferidos desde Hacienda: “No estamos en condiciones de terminar el año”, afirmó.

Los jefes de la Armada y la FACh también alertaron sobre una situación financiera crítica. Parte de los montos pendientes corresponde a operativos en La Araucanía, Biobío y la frontera norte, así como al pago de remuneraciones de conscriptos.

Ante esto, la Comisión de Defensa acordó mantener parte de la sesión en carácter secreto, a solicitud de la ministra Delpiano, para exponer los detalles financieros.

Sin embargo, la molestia por la ausencia de ministros persistió. El senador Kenneth Pugh (Ind-RN) cuestionó los cambios al proyecto sobre infraestructura crítica introducidos por asesores del Ejecutivo: “No podemos cambiar el texto sin acuerdos, se pierden las confianzas”.

El presidente de la comisión, Javier Macaya (UDI), coincidió en la crítica y subrayó que “estos despliegues militares están absolutamente relacionados con la discusión presupuestaria y la ausencia de recursos para las Fuerzas Armadas”.