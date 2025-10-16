FACh pierde contacto con helicóptero en Campos de Hielo Sur: se activa operativo de búsqueda

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) informó este jueves la pérdida de contacto con una aeronave MH-60M Black Hawk en la zona de Campos de Hielo Sur, en la Región de Aysén, una de las áreas más aisladas y de más difícil acceso del país.

Según el comunicado oficial, el incidente ocurrió en las cercanías del refugio Eduardo García Soto, mientras el helicóptero, perteneciente al Grupo de Aviación N°9, realizaba un vuelo desde el aeródromo de Villa O’Higgins hacia el sector de Campos de Hielo Sur. A bordo viajaban cuatro tripulantes, de los cuales hasta ahora no se tiene información.

“La Fuerza Aérea de Chile informa a la opinión pública que el día de hoy se perdió contacto en el sector refugio Eduardo García Soto, ubicado en Campos de Hielo Sur, Región de Aysén, con una aeronave institucional MH-60M Black Hawk, de dotación del Grupo de Aviación N°9”, detalló la institución en su declaración.

Tras la pérdida de comunicación, la FACh activó de inmediato un operativo de búsqueda y rescate (SAR), desplegando helicópteros, aviones y personal especializado PARASAR, entrenado para operar en misiones de alta complejidad y en condiciones climáticas extremas.

“Posterior a la pérdida de contacto, se activó el SAR, disponiéndose de inmediato la búsqueda de la aeronave por parte de un equipo de rescate compuesto por helicópteros, aviones y efectivos PARASAR institucionales”, agregó la Fuerza Aérea.