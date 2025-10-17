Boric arremete contra Kast por “parásitos”: “Decir esas frases es de una sinvergüenzura tremenda”

En un tono inusualmente confrontacional, el Presidente Gabriel Boric volvió a lanzar dardos directos hacia la candidatura de José Antonio Kast (Partido Republicano). Lo hizo durante la ceremonia de inicio del pago de la Deuda Histórica a los profesores, instancia en la que vinculó el programa de gobierno opositor con un desprecio hacia el rol del Estado y los trabajadores públicos.

La alusión se centró en la columna titulada “Parásitos”, escrita por el abogado y asesor de Kast, Cristian Valenzuela, donde se cuestionaba a funcionarios que sirvieron en administraciones de la ex Concertación y del ex Presidente Sebastián Piñera. “Tirar frases tan livianas es de una sinvergüenzura tremenda, porque quien lo dice lesiona y ofende a la gran mayoría de los trabajadores públicos que día a día se sacan la cresta para construir un mejor país”, replicó el Mandatario.

Desde la Escuela República de Austria, en Santiago, Boric enfatizó: “Aquí trabajan cuarenta profesores y profesoras. ¿Alguien podría decir que no están haciendo la pega? ¿Alguien podría decir que se están aprovechando del Estado? Yo creo que no”.

Pero su discurso también apuntó al Congreso: destacó el “amplio consenso” en torno al proyecto de pago de la deuda, aunque recalcó que “no fue unánime”. “Adivinen qué sector político se negó y fueron los únicos diputados que votaron en contra del pago de la deuda histórica”, dijo, apuntando directamente a los Republicanos.