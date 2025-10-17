FACh confirma hallazgo de helicóptero que desapareció en Campos de Hielo Sur: un ocupante falleció

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó este viernes el hallazgo del helicóptero MH-60M Black Hawk que había desaparecido la tarde del jueves en el sector de Campos de Hielo Sur, en la Región de Aysén.

De acuerdo con un comunicado institucional, la aeronave fue localizada durante la mañana con sus cuatro ocupantes en el interior, de los cuales tres se encuentran con vida y uno falleció.

“En estos momentos se están realizando labores de rescate empleando para ello aeronaves y personal PARASAR. Adicionalmente, la institución se encuentra brindando asistencia y apoyo a las familias de nuestros camaradas accidentados”, señaló la FACh en el documento.

“Finalmente, la Fuerza Aérea de Chile reitera su compromiso de mantener informada a la opinión pública, por lo que se encuentra recabando mayores antecedentes, para ser dados a conocer en cuanto estén disponibles”, cerraron en el escrito.

El helicóptero, perteneciente al Grupo de Aviación N°9, había perdido contacto con las bases de control durante su segunda salida del día, destinada a recoger personal desplegado en la zona. Según informó El Mercurio, el Black Hawk despegó junto a otra aeronave del mismo modelo y un Bell 412, en el marco de una misión de rutina.

El modelo Black Hawk forma parte de una flota de seis aeronaves adquiridas por Chile en 2018 a la empresa estadounidense Sikorsky Aircraft Corporation, en una operación valorada en US$180 millones. Estos helicópteros poseen autonomía de vuelo de entre 560 y 1.600 kilómetros, sistemas de búsqueda nocturna, radar meteorológico, tecnología de deshielo automático y capacidad de carga de hasta 4.000 kilos, además de equipamiento aeromédico y de rescate.

Las causas del accidente aún se investigan, mientras equipos especializados de la FACh trabajan en el lugar para evacuar a los sobrevivientes y recuperar la aeronave en medio de las complejas condiciones meteorológicas del área.