Panel Ciudadano-UDD: Kaiser se acerca a Matthei a menos de un mes de la elección

Una nueva encuesta de Panel Ciudadano-UDD reveló que el candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se acerca a la aspirante a La Moneda de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei.

Kaiser subió tres puntos en el sondeo y llegó al 13%, mientras la ex alcaldesa de Providencia alcanza el 16%.

Asimismo, la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, lidera las preferencias con el 24%. En segundo lugar se ubica el abanderado del Partido Republicano y PSC, José Antonio Kast (23%).

En los siguientes puestos se ubica Franco Parisi (9%), y los independientes Harold Mayne-Nicholls (2%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (1%).

Segunda vuelta

En cuanto a los escenarios de segundo vuelta, Kast se impondría a Jara por 46% frente a 33%, con un 21% que no sabe, no contesta o votaría nulo.

Asimismo, si la segunda vuelta fuera entre Matthei y Jara, la ex alcaldesa se impondría por 45% frente a 30% de la candidata del oficialismo, según la encuesta, con un 25% de indecisos.

Entre el 3 y 17 de octubre, Jara además bajó del 27% al 24%, Kast del 25% al 23%, Matthei sigue estable en 16% y Kaiser subió de 11% a 13%.

Más atrás, Parisi subió de 8% a 9%, mientras Mayne-Nicholls se mantuvo sin cambios en 2%, igual que Enriquez-Ominami (1%) y Artes (1%).

La muestra se realizó con 1.052 casos, con un margen de error de 3%.