A seis años del Estallido Social: un 10% de los chilenos aún está dispuesto a volver a las calles

Participación activa:

El 23,7% de los encuestados afirma haber participado en las protestas de octubre de 2019.

Compromiso persistente:

De quienes participaron, casi un 70% mantiene su postura original frente al Estallido.

Volverían a movilizarse:

Más de la mitad de los participantes estaría dispuesta a volver a las calles, lo que representa un 10% del total de encuestados con disposición activa.

Crítica general al proceso:

El 71,6% evalúa negativamente las repercusiones del Estallido Social.

Experiencia directa influye:

Quienes se movilizaron siguen mostrando más disposición a nuevas acciones colectivas, principalmente en formas no confrontacionales como marchas o difusión digital.

Percepción sobre inevitabilidad:

El 40,4% cree que el Estallido era inevitable, cifra que sube al 64,5% entre jóvenes de 18 a 34 años.