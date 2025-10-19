A seis años del Estallido Social: un 10% de los chilenos aún está dispuesto a volver a las calles
El estudio GPS Ciudadano de Datavoz revela que, aunque predomina una evaluación crítica del estallido de 2019, quienes participaron siguen mostrando una mayor inclinación a la acción colectiva, especialmente en formas no confrontacionales como asistir a marchas o difundir demandas en redes sociales.
Participación activa:
El 23,7% de los encuestados afirma haber participado en las protestas de octubre de 2019.
Compromiso persistente:
De quienes participaron, casi un 70% mantiene su postura original frente al Estallido.
Volverían a movilizarse:
Más de la mitad de los participantes estaría dispuesta a volver a las calles, lo que representa un 10% del total de encuestados con disposición activa.
Crítica general al proceso:
El 71,6% evalúa negativamente las repercusiones del Estallido Social.
Experiencia directa influye:
Quienes se movilizaron siguen mostrando más disposición a nuevas acciones colectivas, principalmente en formas no confrontacionales como marchas o difusión digital.
Percepción sobre inevitabilidad:
El 40,4% cree que el Estallido era inevitable, cifra que sube al 64,5% entre jóvenes de 18 a 34 años.
División generacional y social:
En los grupos de mayor edad y sectores socioeconómicos altos predomina la idea de que el Estallido pudo haberse evitado.
