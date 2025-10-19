Publicidad
A seis años del Estallido Social: un 10% de los chilenos aún está dispuesto a volver a las calles

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El estudio GPS Ciudadano de Datavoz revela que, aunque predomina una evaluación crítica del estallido de 2019, quienes participaron siguen mostrando una mayor inclinación a la acción colectiva, especialmente en formas no confrontacionales como asistir a marchas o difundir demandas en redes sociales.

  • Participación activa:
    El 23,7% de los encuestados afirma haber participado en las protestas de octubre de 2019.

  • Compromiso persistente:
    De quienes participaron, casi un 70% mantiene su postura original frente al Estallido.

  • Volverían a movilizarse:
    Más de la mitad de los participantes estaría dispuesta a volver a las calles, lo que representa un 10% del total de encuestados con disposición activa.

  • Crítica general al proceso:
    El 71,6% evalúa negativamente las repercusiones del Estallido Social.

  • Experiencia directa influye:
    Quienes se movilizaron siguen mostrando más disposición a nuevas acciones colectivas, principalmente en formas no confrontacionales como marchas o difusión digital.

  • Percepción sobre inevitabilidad:
    El 40,4% cree que el Estallido era inevitable, cifra que sube al 64,5% entre jóvenes de 18 a 34 años.

  • División generacional y social:
    En los grupos de mayor edad y sectores socioeconómicos altos predomina la idea de que el Estallido pudo haberse evitado.

 

