A pesar de polémica por “chutos”, Presidente Boric felicita a Rodrigo Paz por triunfo en Bolivia

El Presidente Gabriel Boric felicitó al senador boliviano Rodrigo Paz por su victoria en segunda vuelta, en la que obtuvo un 54,57% con más del 97% de las actas escrutadas, poniendo fin a casi dos décadas de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En un mensaje público, Boric valoró el proceso democrático y comprometió “el fortalecimiento de la cooperación y el trabajo conjunto entre países hermanos por el beneficio de nuestros pueblos”.

Felicito al Presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por su triunfo en las elecciones y a todo el pueblo boliviano por su participación democrática en las urnas. Desde Chile, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la cooperación y el trabajo conjunto entre… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 20, 2025

Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano de Bolivia, aseguró que buscará restablecer relaciones con Chile al afirmar que los fallos internacionales sobre el mar y el río Silala son irreversibles desde el punto de vista judicial.

En su campaña, generó polémica en Chile por su propuesta de legalizar vehículos “chutos” o sin papeles, señalando que aquellos con denuncias de robo serían devueltos a sus países de origen.