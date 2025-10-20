A pesar de polémica por “chutos”, Presidente Boric felicita a Rodrigo Paz por triunfo en Bolivia
Pese a la controversia por su propuesta de legalizar vehículos “chutos”, Gabriel Boric felicitó a Rodrigo Paz por su triunfo en Bolivia y destacó el fin del ciclo del MAS, reafirmando su intención de retomar la cooperación bilateral con el nuevo gobierno boliviano.
El Presidente Gabriel Boric felicitó al senador boliviano Rodrigo Paz por su victoria en segunda vuelta, en la que obtuvo un 54,57% con más del 97% de las actas escrutadas, poniendo fin a casi dos décadas de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En un mensaje público, Boric valoró el proceso democrático y comprometió “el fortalecimiento de la cooperación y el trabajo conjunto entre países hermanos por el beneficio de nuestros pueblos”.
Felicito al Presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por su triunfo en las elecciones y a todo el pueblo boliviano por su participación democrática en las urnas. Desde Chile, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la cooperación y el trabajo conjunto entre…
— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 20, 2025
Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano de Bolivia, aseguró que buscará restablecer relaciones con Chile al afirmar que los fallos internacionales sobre el mar y el río Silala son irreversibles desde el punto de vista judicial.
En su campaña, generó polémica en Chile por su propuesta de legalizar vehículos “chutos” o sin papeles, señalando que aquellos con denuncias de robo serían devueltos a sus países de origen.