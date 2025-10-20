Ahora en el sur: evacúan Aeropuerto Carriel Sur por presencia de objeto sospechoso

El Aeropuerto Carriel Sur, en la región del Bío Bío, fue completamente evacuado este lunes tras la detección de un objeto sospechoso en el área de embarque.

Según los primeros antecedentes, una máquina de seguridad identificó un posible artefacto explosivo en la maleta de un pasajero de nacionalidad peruana que se dirigía a Santiago.

El individuo señaló -según radio Biobío- ue no portaba ningún objeto de riesgo y que el detector podría haberse activado por una lámpara de metal que llevaba en su equipaje.

Sin embargo, conforme al protocolo de seguridad, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ordenó la evacuación inmediata del recinto y el aislamiento del área.

Carabineros y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) se encuentran trabajando en el lugar para verificar la naturaleza del objeto y resguardar a los pasajeros. Cientos de personas debieron abandonar el terminal mientras se desarrollan las pericias.

El operativo ocurre en medio de otro procedimiento similar registrado horas antes en el Aeropuerto de Santiago, donde también se activó un protocolo de emergencia ante el aviso de bomba realizado por un pasajero durante el embarque de un vuelo con destino a Puerto Montt.