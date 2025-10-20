Escolar fallecido y varios heridos tras volcamiento de furgón provocado por delincuentes en fuga

Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana, luego que un furgón escolar fuera colisionado y volcara tras el paso de un vehículo particular cuyos ocupantes estaban involucrados en robos con violencia en el sector.

Según informó Carabineros, los delincuentes intentaban darse a la fuga cuando colisionaron el furgón que transportaba a 15 niños, más el conductor. Producto del accidente, un menor falleció en el lugar, mientras que los demás ocupantes resultaron con lesiones de diversa consideración, aunque fuera de riesgo vital.

Los responsables fueron detenidos en el mismo sitio, con apoyo de vecinos que colaboraron inicialmente en la emergencia. Equipos de Bomberos, salud y Carabineros trabajaron en el lugar para atender a los heridos y asegurar la zona.

Los estudiantes afectados pertenecen al Colegio Rafael Sanhueza Lizardi, ubicado en la comuna de Recoleta. Las causas exactas del accidente y las circunstancias de la colisión son materia de investigación de Carabineros y la SIAT.