Estudio Ipsos: en 12 puntos cae la confianza ciudadana en procesos electorales

La confianza en los procesos electorales en Chile cayó 12 puntos en un año, pasando de 70% a 58%, según el informe N°44 “Claves Ipsos”.

El estudio, aplicado a mil personas en octubre de 2025, muestra señales de deterioro en la percepción ciudadana en vísperas de las elecciones presidenciales y parlamentarias, aunque se mantiene un alto respaldo a los vocales de mesa (69%), a los resultados electorales (63%) y al Servicio Electoral (60%).

Sin embargo, sólo el 43% cree que las autoridades podrán fiscalizar con eficacia el gasto electoral.

El informe también analizó el posicionamiento de los candidatos frente a la corrupción. Aunque el 70% de los encuestados piensa que los presidenciables consideran importante este tema, la mayoría estima que no lo suficiente.

En ese sentido, ningún candidato logra instalarse de manera dominante: José Antonio Kast (Rep) lidera la asociación con propuestas anticorrupción (39%), seguido por la oficialista Jeannette Jara (28%), Johannes Kaiser (26%), Evelyn Matthei (25%) y Franco Parisi (22%). Aun así, predomina la desconfianza respecto a la posibilidad de que estas promesas se cumplan.

El clima general está marcado por una alta percepción de corrupción: 72% considera que este fenómeno es elevado en el país, y la crítica se extiende al Estado (68%), a los gobiernos regionales (64%) y municipales (48%).

Las instituciones con peor imagen son los partidos políticos (76%), el Congreso (69%) y los tribunales de justicia (64%), mientras que Carabineros y la PDI registran una caída en su vinculación con la corrupción, alcanzando niveles de confianza de 32% y 33%, respectivamente.

En contraste con las instituciones tradicionales, los emprendedores y pequeños empresarios son considerados los actores más honrados por el 58% de la población, aumentando ocho puntos respecto del año anterior.

“Estamos enfrentando una importante crisis de confianza en las instituciones. Y las acciones que realizan tanto el Estado como las empresas no están conectando con las personas y conteniendo la sensación de corrupción. Sin embargo, los programas anticorrupción se encuentran ampliamente extendidos y son mandatorios en muchos sectores. En este punto son los líderes reputados quienes tienen la posibilidad de instalar una nueva tendencia en la opinión pública, hablando claramente a la ciudadanía y dando el ejemplo en comportamiento probo”, señala Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile.