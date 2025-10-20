Evacúan avión en el Aeropuerto de Santiago por aviso de bomba de un pasajero
La alerta obligó a detener el procedimiento y activar los protocolos establecidos para amenazas de este tipo.
Un intenso operativo de seguridad se activó la mañana de este lunes en el Aeropuerto Internacional de Santiago, luego de que un pasajero asegurara que había una bomba durante el proceso de embarque de un vuelo con destino a Puerto Montt.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que todos los pasajeros fueron evacuados preventivamente del avión, mientras equipos especializados revisan la aeronave y el equipaje a bordo. La situación generó interrupciones momentáneas en el flujo operacional del terminal aéreo.
El autor del aviso fue identificado como un hombre de 58 años, de nacionalidad uruguaya, quien fue detenido de inmediato por personal policial.
Hasta ahora, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros continúa con las pericias para descartar la presencia de un artefacto explosivo, mientras se evalúan eventuales acciones legales en contra del detenido por causar alarma pública.
📍#Santiago | Informamos que ante aviso de bomba realizado por un pasajero en proceso de embarque vuelo LATAM079 Santiago/Puerto Montt en Ap. AMB, @DGACChile activó protocolos de emergencia. Los pasajeros fueron desembarcados mientras se desarrolla procedimiento. pic.twitter.com/HPPyUaoQvV
— DGAC Chile (@DGACChile) October 20, 2025