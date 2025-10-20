Familia Allende tras cierre de investigación por compra de Casa Museo: “No cometimos ningún delito”

La familia del expresidente Salvador Allende se refirió este lunes al cierre de la investigación sobre el fallido proyecto de la Casa Museo Salvador Allende.

La indagatoria, encabezada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, investigó posibles delitos de tráfico de influencias y fraude al fisco, e incluyó la toma de declaraciones como imputados a la destituida senadora Isabel Allende, a la exministra Maya Fernández —ambas descendientes de Salvador Allende— e incluso al Presidente Gabriel Boric.

En una declaración pública, la familia señaló: “Hemos tomado conocimiento del cierre de la investigación por parte de la fiscalía sobre el proyecto de la casa museo Allende y que se desestimaron todas las imputaciones. Este proceso ha sido doloroso, pero como familia estamos conformes porque la investigación reafirma lo que siempre hemos dicho: que no cometimos ningún delito, que jamás hemos recibido ningún pago y que apoyábamos el proyecto del gobierno de la Casa Museo Salvador Allende”.

El proyecto buscaba transformar la propiedad ubicada en calle Guardia Vieja 392 en un espacio de memoria histórica, pero finalmente no se concretó. La investigación, iniciada de oficio en enero de 2025 e impulsada por denuncias y querellas presentadas al día siguiente, buscaba determinar eventuales responsabilidades penales relacionadas con la fallida gestión del inmueble.

Tras revisar los antecedentes recopilados y tomar declaraciones a funcionarios de distintos organismos públicos, la Fiscalía concluyó que “no se disponen por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados”, aunque la causa podría reabrirse si surgieran nuevos elementos.

La familia Allende destacó que la resolución confirma su versión desde el inicio: que no existieron irregularidades ni pagos indebidos vinculados al proyecto y que su apoyo siempre estuvo orientado a la preservación de la memoria histórica.