Fiscalía cierra investigación por caso de abuso sexual contra miembros de los Legionarios de Cristo

La Fiscalía Regional de O’Higgins decidió cerrar la investigación penal contra siete sacerdotes de los Legionarios de Cristo y dos religiosas del Regnum Christi, acusados por una exalumna del Colegio Cumbres de abusos sexuales y encubrimiento. La medida, según consignó el medio Ex-Ante, fue comunicada por el propio establecimiento a los apoderados a través de correos electrónicos y grupos de WhatsApp.

El caso comenzó en junio de 2023, cuando la mujer —actualmente de 34 años— presentó una demanda civil por $750 millones ante el 23° Juzgado Civil de Santiago, señalando haber sido víctima de violaciones grupales por parte de sacerdotes y abusos sexuales por parte de una religiosa mientras vivía en una casa para consagradas entre 2008 y 2010, a los 17 y 18 años. Según la demandante, sus intentos de buscar ayuda fueron ignorados y encubiertos por la dirección del establecimiento.

En agosto de 2023, los sacerdotes y religiosas involucrados, por iniciativa propia, solicitaron al Ministerio Público la apertura de una investigación penal para esclarecer los hechos. Durante los más de dos años de investigación, se realizaron declaraciones a todas las partes involucradas, se escuchó a testigos y se practicaron pericias médicas, psicológicas, caligráficas y situacionales.

De acuerdo al citado medio, el Fiscal Regional encargado del caso decidió no perseverar en la investigación penal, argumentando la falta de antecedentes que permitieran continuar con la indagatoria. El próximo paso será el sobreseimiento formal de la causa.

En un comunicado dirigido a la comunidad del Colegio Cumbres, los líderes de los Legionarios de Cristo y del Regnum Christi afirmaron que el cierre de la investigación es “consistente tanto con lo planteado por las personas investigadas, quienes siempre aseguraron su inocencia, como con la investigación decretada por la Santa Sede en 2021”. Esta última instancia tampoco encontró evidencia que respaldara las denuncias. Además, expresaron su pesar por el dolor causado y enfatizaron la inocencia de los acusados, solicitando que se respete su reputación.

Mientras la vía penal se cierra, la demanda civil continúa su tramitación, con las pruebas de ambas partes actualmente en curso, en espera de que un tribunal determine eventuales responsabilidades y resarcimientos.