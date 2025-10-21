“Nos distrae”: Lagos Weber critica al Presidente Boric por encontronazo con Kast

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), vocero del comando de Jeannette Jara, expresó su preocupación por el impacto que están generando en la campaña oficialista las intervenciones del Presidente Gabriel Boric en materia electoral.

Esto, luego de que este lunes, el Presidente Boric apuntó -sin mencionarlo- contra José Antonio Kast y la posibilidad de recortar el gasto público en beneficios sociales. Afirmó que el Ejecutivo debe mantener distancia del debate presidencial para no interferir en la estrategia de la candidata de Unidad por Chile, cuyo objetivo, dijo, es ampliar su base más allá del electorado afín al gobierno.

“Yo creo que esa forma de abordarlo nos genera un ruido, nos distrae”, señaló el parlamentario en conversación con CNN Chile, aludiendo a las declaraciones del Mandatario. El senador insistió en que el protagonismo del gobierno “succiona la energía comunicacional” y puede afectar el despliegue de la campaña de Jara.

Lagos Weber también planteó que el Ejecutivo debe centrarse en la gestión hasta el término de su mandato: “Yo preferiría que tratáramos de mover bien las clavijas para mejorar la gestión hasta el último día de gobierno, más que enfrascarnos en la lucha presidencial”. Agregó que el gobierno está en su derecho de defender su obra, pero advirtió que “hay una fina línea” que no debe cruzarse para no generar tensiones con la candidatura oficialista.

El senador recordó episodios que, a su juicio, han generado diferencias con La Moneda, como el lento proceso de reconstrucción en Valparaíso y la eliminación de una glosa en la Ley de Presupuestos. A su juicio, esos elementos “distraen de la candidatura y del objetivo principal”, que es consolidar la opción presidencial de Jeannette Jara.