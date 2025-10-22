Mineduc anuncia reprogramación del Simce por ausencia de examinadores: culpan a proveedor

El Ministerio de Educación confirmó este miércoles la suspensión y reprogramación de la prueba Simce de 8° Básico para establecimientos donde los examinadores no llegaron o hubo condiciones que impidieron su aplicación normal.

Según el Mineduc, el proceso comenzó en más de 9.000 cursos del país y se desarrolló con normalidad en el 97% de ellos, aunque se detectaron “incumplimientos por parte del proveedor Infer” en comunas de la Región Metropolitana, además de un corte de agua no programado en Tarapacá.

En este contexto, el Mineduc subrayó que la Agencia de Calidad “determinó la suspensión de la aplicación para ambos días para los establecimientos de la Región Metropolitana en los que no llegaron los examinadores/as y en donde se generó el corte de agua en la zona norte”.

“Para los establecimientos afectados se anunció que se reprogramará la aplicación de la prueba en sesiones complementarias en fechas que se acuerden con las entidades sostenedoras respectivas, para resguardar que todos los y las estudiantes puedan rendir en óptimas condiciones, demostrando el logro de sus aprendizajes adquiridos a lo largo del año escolar resguardando la validez y comparabilidad de los datos”, agregaron.

Desde la entidad señalaron que se están evaluando sanciones contra el proveedor encargado de la aplicación en la RM, con énfasis en las multas establecidas en la licitación.

El secretario ejecutivo afirmó que “en el 97% de los cursos se está aplicando la evaluación con normalidad” y recalcó que el objetivo principal es resguardar la comparabilidad de los datos del Simce 2025.