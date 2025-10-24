Matthei teoriza sobre los cruces entre La Moneda y Kast: “Quieren que él pase a segunda vuelta”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, afirmó que la intención del gobierno es que José Antonio Kast pase a segunda vuelta, por cuanto sería “más fácil de derrotar”.

En conversación con Radio Bío Bío, la postulante a La Moneda evitó adelantar su apoyo a una eventual candidatura que no sea la suya, pero que sí logre pasar al balotaje de diciembre. Esto atendiendo a las declaraciones del propio abanderado republicano, quien aseguró que apoyaría a “cualquiera de oposición que pase a segunda vuelta”.

“Yo estoy segura que voy a pasar a segunda vuelta. Y no voy a decir nada más porque no hago política ficción“, aseveró, a lo que añadió: “Yo represento a una coalición muy amplia. Yo no puedo hablar por toda esa coalición muy amplia y yo soy la líder de esa coalición amplia. Por lo tanto, usted no me lo está preguntando a mí en términos de una persona”. Sin embargo, también agregó que, de no ser ese el caso, “hablemos el 17 de noviembre”.

En esa línea, y consultada sobre los constantes cruces entre La Moneda y la candidatura de José Antonio Kast, Matthei planteo su tesis. “Es obvio que lo que quieren es que pase Kast a segunda vuelta. El Presidente quiere que pase a segunda vuelta, obviamente está ayudando“.

“La jugada es muy amplia, porque es el más fácil de derrotas en segunda vuelta”, añadió, respaldado la idea en que desde el gobierno “todavía no le han sacado ninguna de las cosas que le sacaron en la segunda vuelta de la vez pasada“, ejemplificándolo con temas relativos a mujeres.

Asimismo, añadió que, en las declaraciones provenientes de Palacio “hay una decisión política de poner todo el tiempo en la noticia esa tensión”, debido a que sabría que “yo le gano a Jara, sí o sí (…) Es la estrategia de política más vieja, más obvia… me da risa“, sentenció.