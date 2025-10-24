Policías allanan conservadores de Puente Alto y Chillán en causa contra expareja de Ángela Vivanco

Funcionarios del OS7 de Carabineros allanaron durante la tarde del jueves 23 de octubre las oficinas del Conservador de Bienes Raíces de Chillán, cargo que ocupa Yamile Najle. El operativo, que se extendió entre las 15:00 y aproximadamente las 19:30 horas, fue confirmado por el Ministerio Público y forma parte de una investigación dirigida por la Fiscalía Regional de Los Lagos, que indaga a Gonzalo Migueles, cónyuge de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Según informó el medio local La Discusión, en la diligencia se incautaron documentos en papel y formato digital, retirando los funcionarios cajas y carpetas.

El allanamiento se enmarca en una trama revelada meses atrás: un reportaje de LaBot divulgó en julio pasado que Najle había transferido $25 millones a la pareja de la exministra Vivanco mediante cinco traspasos de $5 millones cada uno, realizados entre el 17 y el 19 de julio de 2024. Dos meses después, Najle fue nombrado conservador en Chillán.

CIPER publicó previamente antecedentes que vinculan el nombramiento de Najle con un grupo conformado por el abogado Luis Hermosilla, el juez Antonio Ulloa y la exministra Vivanco. El juez Ulloa, quien impulsó la llegada a la Corte de Chillán de la magistrada Paulina Gallardo –quien votó a favor de Najle–, mantiene una estrecha relación personal con Vivanco y Migueles, coincidiendo en reuniones sociales.

Respecto a las transferencias, la exministra Vivanco declaró a CIPER en agosto: “Gonzalo presta servicios para las empresas del señor Najle y su familia desde 2022 hasta la fecha, con boletas de honorarios. Las sumas y conceptos los desconozco”, añadiendo que conoció a Najle en Talca, “en una comida en 2021”.

En paralelo al allanamiento en Chillán, el Ministerio Público y el OS7 allanaron las oficinas del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber Lozano. Según consignó Radio Bío Bío, en ambos procedimientos se incautó información catalogada como “primordial” en la causa que también se sustancia contra Migueles.

Desde el Ministerio Público confirmaron que la causa se encuentra bajo secreto, por lo que no se entregarán detalles. Sin embargo, fuentes ligadas a la investigación indicaron que las diligencias estarían relacionadas con un caso de presunto tráfico de influencias.