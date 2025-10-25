Encuesta Datavoz: Kaiser encabeza ranking de políticos mejor evaluados por primera vez

Desde que se creó el Monitor de Liderazgos de Datavoz, por primera vez el diputado Johannes Kaiser encabeza el ranking de menciones espontáneas positivas como líder político. De acuerdo con la medición de octubre, el parlamentario subió de un 22,7% a un 31,6%, superando a José Antonio Kast, quien alcanzó un 30,3%.

“Esta es la primera vez que Johannes Kaiser lidera el ranking. Es un salto importante, especialmente porque se trata de una medición espontánea, sin lista sugerida”, explicó Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz.

Según Valenzuela, el ascenso del diputado se debe a “un perfil directo y disruptivo, que atrae atención y reconocimiento entre quienes lo valoran positivamente”. A su juicio, este crecimiento “se vincula con atributos como honestidad, transparencia, firmeza y coherencia, reforzados por su desempeño en el último debate y el tono de su franja electoral”.

En contraste, la candidata Jeannette Jara vuelve a liderar el listado de menciones negativas con un 40,8%, acumulando cuatro meses de aumento. “Jara concentra menciones negativas por conceptos como falta de liderazgo, confusión e incoherencia”, señaló Jorge Fábrega, socio director de Tendencias Sociales en Datavoz, quien añade que “las intervenciones del Presidente Boric y las tensiones con el Partido Comunista han desdibujado su autonomía”.

Por su parte, Evelyn Matthei se mantiene estable, con una evaluación neta positiva del 4,4%, pero sin variaciones relevantes que muestren un crecimiento sostenido.

El informe también destacó la irrupción de la contralora Dorothy Pérez, quien se ubicó en el octavo lugar de menciones positivas, ingresando al grupo de “líderes estrella”, junto a figuras como Harold Mayne-Nicholls, que conserva su posición entre los líderes más transversales. En el otro extremo, el Presidente Gabriel Boric mantiene su tendencia negativa: su evaluación neta cayó de -7% a -9,9% en el último mes.