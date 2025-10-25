Poder judicial y el caso Ulloa: “Si no se para la corrupción, cerremos por dentro”

Investigación de la magistratura

La nota aborda cómo Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue acusado de intervenir en designaciones de jueces a través de Luis Hermosilla, tras un informe de la fiscalía judicial que determinó que al menos 10 cargos del escalafón primario habrían sido gestionados de esa forma.

Vulneración al principio de probidad

El artículo sostiene que la actuación de Ulloa afectó los principios de independencia, integridad y prudencia del Poder Judicial, y que al entregar información a un tercero, se comprometió la confianza pública que debe imperar en la función judicial.