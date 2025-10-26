Matthei celebra apoyo de exconcertacionistas mientras busca gesto público de Frei

“No podía ser de otro modo”, señala una fuente cercana a Evelyn Matthei, en cuyo comando celebraron toda la semana la proyección realizada por La Cosa Nostra y expuesta por el sociólogo Alberto Mayol en distintos medios de comunicación –incluyendo El Mostrador–, en orden a que existe una posibilidad de que los tres candidatos de la derecha lleguen empatados al 16 de noviembre, dadas las curvas de crecimiento de intención de voto de Johannes Kaiser, la baja respecto de Kast y la mantención de la línea en el caso de Matthei.

Voto inconfesable. Las mismas fuentes aseguran que sus propias proyecciones confirman la posibilidad y confían, además, en el voto oculto de los concertacionistas que quedaron en la viudez, tras la desaparición del antiguo centro político, aunque varios de ellos ya salieron del clóset y dejaron atrás el pudor que a muchos les produce confesar que, en el escenario actual, la opción más moderada que ven es la de Evelyn Matthei.

En efecto, el jueves en la noche se conoció una carta pública en que 102 personas –incluyendo a muchas provenientes de la izquierda, como Óscar Guillermo Garretón– salieron a decir que “la izquierda democrática y el centro no pueden ser rehenes de los extremos ni de lecturas ideologizadas” y que el voto de ellos por Matthei es “ante todo, por la moderación, el buen gobierno y el reencuentro”.

Exministros y personalidades. Varios de los adherentes a esa carta son exministros y autoridades de gobiernos de la Concertación, como Vivianne Blanlot, Jorge Frei, Isidro Solís, Ricardo Escobar, José Pablo Arellano, Jorge Rodríguez Grossi, Manuel Inostroza, Claudio Martínez, a los que se suman personalidades como Sebastián Edwards, Ricardo Israel, Mario Waissbluth y Sol Serrano.

El factor Frei. Todo esto se produce en momentos en que la exministra de Sebastián Piñera busca un apoyo que se considera clave para la candidatura: que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle le brinde un apoyo público, que sería una señal muy importante no solo para los DC que no están dispuestos a votar por Jeannette Jara, tras el cisma que generó la decisión al respecto, sino también hacia el mundo concertacionista.

¿Lo está pensando seriamente? Todo indica que las conversaciones al respecto, de las cuales dábamos cuenta ya a inicios de mes, continúan, sin que haya una decisión absoluta al respecto de parte del exmandatario.