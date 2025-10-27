Encuesta CEP: Jara y Kast lideran en medio de alto número de indecisos

La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), aplicada entre el 22 de septiembre y el 17 de octubre de 2025, posiciona a la candidata oficialista, Jeannette Jara y el candidato republicano, José Antonio Kast como las principales figuras de la carrera presidencial, aunque ambos enfrentan un escenario estrecho y altamente incierto debido al elevado porcentaje de electores que declara estar indeciso o no dispuesto a votar.

La encuesta consultó si la primera vuelta presidencial se hiciera este domingo, el 25% votaría por Jara; el 23% por el abanderado republicano, José Antonio Kast; y el 12% por la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

El estudio revela que en los escenarios de segunda vuelta, Kast aparece con una ligera ventaja frente a Jara, mientras que Evelyn Matthei y Franco Parisi se ubican por detrás en las preferencias, quedando Johannes Kaiser en quinto lugar.

La encuesta incorpora de manera inédita la opción explícita de declarar “NO VOY A VOTAR”, lo que, según los investigadores del CEP, evidencia la magnitud del desapego electoral.

Este sondeo fue levantado en un período marcado por hechos políticos clave: la renuncia del exministro de Energía Diego Pardow, el inicio de la franja presidencial y la presentación del Presupuesto 2026, contexto que elevó el interés ciudadano en la política, pero sin traducirse en mayor definición electoral.

Aprobación presidencial

En términos de evaluación gubernamental, el Presidente Gabriel Boric registró un alza significativa en su aprobación, que subió de 23% a 28%, mientras su rechazo cayó de 66% a 62%, reflejando la mayor variación positiva desde que inició su mandato. Asimismo, mejoró la percepción de su imagen pública: un 28% lo evalúa positivamente, frente al 23% registrado en la medición anterior.

El CEP destaca que José Antonio Kast aumentó 5,5 puntos en su nivel de imagen positiva entre quienes lo conocen, alcanzando un 38%, consolidándose como uno de los candidatos con mayor crecimiento en este ciclo. Jeannette Jara, en tanto, emerge como una figura competitiva para la segunda vuelta, confirmando el escenario polarizado que anticipan los encuestadores.

La encuesta —aplicada cara a cara a 1.217 personas en 100 comunas del país— confirma que gran parte del electorado permanece indeciso o no comprometido con la participación electoral, configurando un panorama abierto y volátil de cara a los próximos meses.