Kast responde a Jara y defiende su plan migratorio ante críticas de “propuesta imaginaria”
El candidato presidencial del Partido Republicano respondió a las críticas de la abanderada oficialista sobre su plan migratorio, calificando su propuesta de “insólita” e invitándola a conocer los avances de su plan para proteger la frontera.
El candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) respondió este martes a las críticas de la abanderada de Unidad por Chile, Jeannette Jara, sobre su propuesta migratoria.
“Lo único insólito es la propuesta de la candidata Jara para regularizar más de 300 mil inmigrantes. Mañana a las 10:30 daremos a conocer los avances concretos de nuestro plan para proteger la frontera de Chile. La candidata Jara está cordialmente invitada si quiere asistir”, señaló Kast a través de su cuenta de X.
La reacción del candidato se da luego de que Jara calificara la propuesta de Kast como “irreal y carente de seriedad”, señalando que su plan de expulsión aérea de migrantes irregulares es inviable. “Es una propuesta imaginaria de un resultado imaginario. Quiere subir a aviones que no existen, a destinos imaginarios, a personas que imaginariamente pagarían su pasaje”, afirmó la candidata.
Jara cuestionó además la factibilidad de la medida, recordando que la mayoría de los migrantes irregulares en Chile provienen de Venezuela, país que no los recibiría, y que las cárceles nacionales no cuentan con capacidad para albergar a quienes sean detenidos. “Ahora les está diciendo que se van a ir en aviones imaginarios pagando ellos mismos sus pasajes, a destinos imaginarios… Realmente, muy poco serias las propuestas”, concluyó.
Kast, por su parte, insistió en que su plan migratorio incluirá medidas concretas y operativas para el control de la frontera, invitando a Jara a conocerlos directamente en la presentación que realizará este martes.
