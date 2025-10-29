Jadue presenta amparo ante la Corte contra el Servel y busca reabrir su camino a la papeleta

A tres semanas de las elecciones, Daniel Jadue intenta un último movimiento para no quedar fuera del escenario político. El exalcalde de Recoleta interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Servicio Electoral (Servel), acusando al organismo de una “omisión ilegal y arbitraria” al no responder su solicitud de reincorporación al padrón electoral y de restitución de su candidatura a diputado por el Distrito 9.

La acción busca revertir la decisión que dejó a Jadue sin posibilidad de competir, luego de que el Servel lo excluyera luego que la fiscalía presentara acusacón en su contra por presuntos delitos de corrupción municipal.

Según el escrito, la reciente reapertura de la investigación decretada por el Tercer Juzgado de Garantía eliminó la base legal de su inhabilitación, lo que —a juicio del exalcalde— debiera restablecer sus derechos políticos.

“El Servel ha vulnerado mi derecho a sufragio, a ser elegido y a la igualdad ante la ley”, argumenta Jadue en el recurso, donde pide a la Corte ordenar su reincorporación inmediata y validar su postulación parlamentaria.

Desde el entorno del excandidato presidencial comunista aseguran que la medida responde a una “omisión grave” del Servel, que no habría respondido la solicitud presentada el 10 de octubre, pese a que los plazos administrativos ya expiraron.

Sin embargo, entre los expertos el optimismo es escaso. El abogado Marcelo Brunet, quien impugnó la candidatura, calificó la jugada como “un intento desesperado” de reinsertarse. “El señor Jadue debería concentrarse en las elecciones del 2030, porque en estas definitivamente no podrá participar”, dijo.

Con el calendario electoral corriendo y su nombre fuera de la papeleta, Jadue se juega sus últimas cartas. En el Partido Comunista, en tanto, el silencio domina: cada paso del exedil se ha convertido en un dilema político que refleja tanto su persistencia como el desgaste de su figura.