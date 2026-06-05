La Furia del Libro reúne a 66 mil personas y alcanza la convocatoria más alta de sus 17 años

La edición de invierno 2026 de La Furia del Libro se consolidó como el encuentro literario y editorial más masivo de su historia. Entre el 28 y el 31 de mayo, 66 mil personas visitaron el Centro Cultural Estación Mapocho para recorrer los stands de 330 editoriales, participar en actividades culturales y encontrarse con autores, autoras y profesionales del mundo del libro.

La cifra constituye la convocatoria más alta registrada por La Furia del Libro en sus 17 años de trayectoria y 25 ediciones realizadas, superando los 64 mil asistentes de la versión anterior y confirmando el crecimiento sostenido de este espacio dedicado a la bibliodiversidad, la edición independiente y el fomento lector.

Durante cuatro días, la feria reunió a editoriales de todo Chile y el extranjero. Entre ellas, un tercio de los sellos participantes provenía de distintas regiones, reafirmando el carácter descentralizador del encuentro y su compromiso con la circulación de proyectos editoriales de distintos territorios del país.

La programación cultural también experimentó un importante crecimiento. Esta edición contó con 150 actividades, 50 más que el año anterior, distribuidas en siete escenarios simultáneos. Conversatorios, talleres, lanzamientos de libros, actividades para las infancias, encuentros profesionales y presentaciones artísticas convocaron a públicos diversos en torno a la lectura y la creación cultural.

Hitos

El encuentro estuvo marcado por dos hitos. La inauguración estuvo a cargo de la escritora y poeta mapuche Daniela Catrileo junto al colectivo de arte y experimentación audiovisual Delight Lab, en una propuesta que combinó literatura, visualidad y experiencia sensorial. El cierre, en tanto, estuvo protagonizado por Bronko Yotte, quien ofreció una presentación musical que convirtió el último día de la feria en una verdadera celebración.

La edición 2026 contó además con la participación de cerca de 500 autores y autoras. Entre ellos destacaron figuras internacionales como Selva Almada, Sabina Urraca, Benjamin Markovits, Alejandra Kamiya, Hernán López, Víctor Malumián y Rey Guerrero. A ellos se sumaron reconocidos nombres nacionales como Daniela Catrileo, Nona Fernández, Álvaro Bisama, Diamela Eltit, Marcelo Mellado, Galo Ghigliotto y Romina Pistolas, entre muchos otros participantes que dieron vida a una programación diversa y transversal.

La imagen oficial de La Furia del Libro 2026 fue creada por el muralista y Premio Nacional de Artes Plásticas Alejandro “Mono” González, quien también participó en la programación de la feria

“Alcanzar una asistencia de 66 mil personas en nuestra edición número 25 es una señal muy significativa. Estos resultados muestran que existe un interés creciente por la lectura, los libros y los espacios de encuentro cultural. La Furia del Libro ha crecido junto a una comunidad lectora diversa, curiosa y comprometida, que busca descubrir nuevas voces y acercarse al trabajo que realizan editoriales independientes de todo Chile y Latinoamérica. Estamos muy agradecidos por la respuesta del público y por la confianza de las editoriales, autores, instituciones y equipos que hacen posible este proyecto”, señaló Carolina Ruiz, directora de La Furia del Libro.

La masiva convocatoria confirma el lugar que ocupa hoy La Furia del Libro dentro del panorama cultural chileno y latinoamericano: una plataforma fundamental para la difusión de la creación editorial independiente y en un espacio de encuentro entre lectores, autores, editoriales, librerías y mediadores de lectura.

El calendario de actividades de 2026 continuará con dos nuevos encuentros. Entre el 9 y el 11 de octubre se realizará La Furia Ilustrada, dedicada a la ilustración, la narrativa y las artes gráficas vinculadas al libro. Posteriormente, entre el 17 y el 20 de diciembre, tendrá lugar La Furia de Verano, que cerrará el año con una nueva celebración de la lectura y la edición independiente.

Ambas actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).