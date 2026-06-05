Trato VIP: ministros de Corte de Santiago buscan autorización para circular por vías exclusivas

Una discusión interna en el Poder Judicial abrió un debate sobre los privilegios asociados a las altas autoridades judiciales. Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago intentaron obtener el mismo permiso que actualmente poseen los integrantes de la Corte Suprema para circular por vías exclusivas del transporte público en la Región Metropolitana, iniciativa que encontró resistencia al interior de la propia institucionalidad judicial.

La propuesta, según radio Biobío, fue analizada durante una sesión del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), encabezada por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. Según consta en documentos revisados por la Unidad de Investigación de BioBioChile, la petición fue presentada por el Departamento Jurídico de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de un acuerdo adoptado por el pleno del tribunal a fines de 2025.

La intención era gestionar una autorización que permitiera a todos los ministros y ministras del tribunal utilizar las vías exclusivas reservadas al transporte público, un beneficio que hoy está restringido a los ministros y al fiscal judicial de la Corte Suprema, además de los presidentes de las cortes de apelaciones de Santiago y San Miguel.

Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el Consejo Superior. La instancia concluyó que se trata de una atribución que corresponde exclusivamente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por lo que decidió no respaldar la solicitud.

La negativa generó incomodidad entre algunos integrantes del Poder Judicial. Según fuentes citadas en el reportaje, existe molestia porque quienes actualmente cuentan con la autorización —los ministros de la Corte Suprema— fueron precisamente quienes terminaron cerrando la puerta a una eventual extensión del beneficio.

Actualmente, la prerrogativa se encuentra regulada mediante una resolución de la Seremi de Transportes Metropolitana y ha sido justificada por razones de seguridad. De hecho, a fines de 2025 la propia Corporación Administrativa del Poder Judicial gestionó la renovación del permiso para los integrantes del máximo tribunal.

En esa oportunidad, la solicitud señalaba que el uso de vías exclusivas buscaba resguardar la seguridad de las máximas autoridades judiciales, permitiendo desplazamientos más expeditos y reduciendo riesgos asociados a largas permanencias en medio de la congestión vehicular.

No obstante, desde la Corte de Apelaciones de Santiago aseguran que la petición realizada por sus ministros respondía a una necesidad distinta. Según explicaron desde la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, el objetivo no era obtener un permiso amplio para desplazarse por toda la ciudad, sino resolver dificultades de acceso al Palacio de Tribunales.

“Consultada la Corte de Apelaciones de Santiago, efectivamente se solicitó se pudiese hacer extensivo el uso de vías exclusivas a los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, más específicamente por un tema de logística respecto de las calles de Santiago Centro para facilitar acceso y salida del Palacio de Tribunales”, indicaron.

El problema radica en que los ministros de la Corte de Apelaciones comparten los mismos estacionamientos que utilizan los integrantes de la Corte Suprema, ubicados en el sector de Bandera con Compañía. Debido a las restricciones de tránsito existentes en el centro de Santiago, los magistrados quedan expuestos a eventuales infracciones al ingresar o salir del recinto.

Sin embargo, los antecedentes conocidos hasta ahora no muestran que la solicitud presentada al Consejo Superior estuviera limitada exclusivamente a las inmediaciones del Palacio de Tribunales, lo que alimentó las dudas respecto del verdadero alcance de la petición.

Por ahora, la situación permanece sin cambios. Según fuentes vinculadas al proceso, la Corte de Apelaciones de Santiago aún no ha ingresado una solicitud formal ante la Secretaría Regional Ministerial de Transportes para intentar obtener directamente la autorización.