Notifican acusación constitucional contra exministro Pardow: comienza a preparar su defensa

Un nuevo capítulo suma la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, luego de que este miércoles, el secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros, confirmó que “hoy en la mañana hemos notificado en su domicilio al exministro Pardow”, dando inicio formal al proceso de tramitación de la acusación constitucional presentada en su contra.

Desde este miércoles comienza a correr el plazo de diez días para que el exministro de Energía prepare y presente su defensa ante la comisión revisora, periodo que vence el martes 11 de noviembre.

Una vez cumplido ese plazo, la comisión dispondrá de seis días para revisar el fondo del libelo y pronunciarse sobre su admisibilidad. Paralelamente, desde la oposición, impulsora de la acusación, se ha planteado la intención de que la votación en la Sala de la Cámara se realice el viernes 14 de noviembre, un día después del cierre del periodo de campaña y antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales. Argumentan que la ciudadanía debe conocer la posición de los legisladores que buscan la reelección.

El presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), tiene la facultad de convocar a una sesión especial para someter a votación el libelo, aunque el calendario dependerá del tiempo que tome la comisión revisora en emitir su informe.

Como antecedente, se recordó que la acusación contra la exministra del Interior, Carolina Tohá, fue despachada en un solo día, lo que abre la posibilidad de que el libelo contra Pardow se vote antes de los comicios.