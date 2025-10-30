Ministro Grau critica a la oposición tras rechazar Presupuesto 2026: “¿Gasto chico o grande?”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, salió al paso de la ofensiva opositora que dejó al Ejecutivo con una dura derrota en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, donde se rechazaron casi todas las partidas del Erario 2026.

La oposición votó en bloque y de manera inédita contra los recursos destinados a ministerios clave como Salud, Educación, Interior, Vivienda, Economía, Energía y Desarrollo Social, buscando forzar una renegociación cuando el proyecto llegue a la Cámara de Diputados.

En entrevista con Tele13 Radio, el ministro Grau lamentó lo ocurrido y calificó la estrategia como una maniobra política sin contenido técnico. “Esta estrategia de rechazarlo todo es muy irreflexiva y no permite distinguir en qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas tenemos desacuerdo”, afirmó.

El titular de Hacienda sostuvo que no existe claridad en el mensaje opositor: “En una primera parte del discurso dicen ‘necesitamos un Estado más chico’ o ‘un presupuesto más chico’, pero después hacen una larga lista de cosas donde quieren aumentar el gasto. Entonces, en el fondo, todavía yo no tengo claro si quieren un gasto más chico o más grande, si en realidad les parece bien este gasto que nos permite llegar a la meta, y lo que necesitamos hacer es ciertas redistribuciones y conversar aquello”.

Grau subrayó que la oposición ha optado por “un camino más electoral que institucional”, apuntando que la votación se dio en pleno contexto de campaña. “El Partido Republicano lleva años haciéndole bullying a la derecha por los acuerdos que ha alcanzado con nosotros, le llaman la derecha cobarde. Eso es lo que les dicen en TikTok, en sus distintas redes”, afirmó.

Grau sostuvo que lo ocurrido en las últimas horas es que la derecha que tradicionalmente dialoga y busca acuerdos se ha mimetizado con la “derecha más radical”. “Ha habido un lenguaje muy beligerante, insultando al gobierno y también el día de ayer han mostrado una estrategia de no negociar nada”, dijo.

Pese a las tensiones, Grau expresó confianza en que el diálogo se retomará tras las elecciones del 16 de noviembre, con una derecha más tradicional, con la que a veces cuesta llegar a acuerdo, pero que al final “pone el bien común por delante”.

El Presupuesto 2026 continuará su tramitación el lunes 17 de noviembre en la Cámara de Diputados, y luego pasará al Senado entre el 21 y el 25 del mismo mes. Según el cronograma legislativo, el proyecto deberá despacharse antes del 29 de noviembre, fecha límite establecida para su aprobación.