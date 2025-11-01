Encuesta Black & White consolida a Jara en el primer lugar con el 30% de las preferencias

A dos semanas de las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre, la última entrega de la encuesta Black & White, previo al inicio de la veda de encuestas que entra en vigencia esta medianoche, ratificó la tendencia de los últimos meses, que instala a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, en el primer lugar de la carrera hacia La Moneda con el 30% de las preferencias en primera vuelta.

La última publicación del sondeo también sitúa al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, en segundo lugar con un 23,4%, asegurando su paso a segunda vuelta junto a la exministra del Trabajo.

En tercer lugar del sondeo se ubica la carta del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, con un 19,5% de las preferencias, superando a la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, quien se ubica en cuarta posición, con un 16,5% de respaldo.

Más atrás estaría el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls, con un 6,9%; seguido por el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, con un 2,5% de respaldo de acuerdo a esta medición.

En el último lugar de la tabla aparecen Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artes, que tendrían respectivamente un 0,5 y 0,9% de respaldo.

Comandos reaccionan

Según consigna radio Bío Bío, desde el comando de Evelyn Matthei reaccionaron con tranquilidad ante las últimas mediciones que muestran a Johannes Kaiser arrebatándole el tercer lugar a la candidata de Chile Vamos.

La senadora demócrata Ximena Rincón declaró en ese sentido que la elección estará mediada por quienes aún no manifiestan su preferencia, adhiriendo a la teoría del espiral del silencio. “Creo que la definición va a ser el voto silencioso y ese voto silencioso va a estar con Evelyn Matthei, que no quiere extremos, no quiere experimentos”, expresó.

A su vez, desde el Partido Republicano manifestaron que “no nos confiamos, tenemos que seguir trabajando. No creemos que esté todo dicho, hay una gran cantidad de indecisos y queremos que esos indecisos conozcan las propuestas de José Antonio Kast”, afirmó el diputado Stephan Schubert.

Por su parte, la encargada programática del comando de Jeannette Jara, Camila Miranda, indicó que toman los resultados en su justo mérito: “Lo que nos preocupa a dos semanas de la primera vuelta es invitarles a votar por Jeannette Jara para que sea la presidenta de Chile”, comentó.