[Lo+Leído] Encuesta de La Cosa Nostra: Kaiser y Matthei empatan y Kast baja al cuarto lugar
Sondeo indica que mientras Jeannette Kara lidera con 33.5%, candidatos de Chile Vamos y el Partido Nacional Libertario registran la misma intención de voto, con de 19.3%, mientras el representante del Partido Republicano desciende a 17.7%.
La encuesta de La Cosa Nostra (LCN), dirigida por Alberto Mayol, sitúa a Jeannette Jara en primer lugar con 33,5%, seguida por Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, ambos con 19,3%, y José Antonio Kast en cuarto lugar con 17,7%.
En quinta posición figura Franco Parisi (4,5%), seguido por Harold Mayne-Nicholls (4,3%), Marco Enríquez-Ominami (0,7%) y Eduardo Artés (0%).
En escenarios de segunda vuelta, Kast vencería a Jara por 56% vs 44%; Matthei por 61% vs 39%; y Kaiser por 55% vs 45%.
En la encuesta anterior de LCN, Kast estaba segundo con 20,7%, Matthei tercera con 18,3% y Kaiser cuarto con 16,7%, mientras Jara tenía 36%.
Desde el domingo regirá la prohibición legal de publicar encuestas (Ley 20.900), por lo que los últimos sondeos se difundirán hasta el sábado.