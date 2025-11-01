[Lo+Leído] Más de 200 funcionarios del Estado con altos sueldos tienen casas fiscales: 98 son jueces
Entre ellos hay un delegado presidencial y casi 100 jueces, funcionarios a quienes se les descuentan entre 70 mil y 150 mil pesos mensuales por inmuebles ubicados en zonas céntricas de distintas ciudades del país, pese a que son valores muy por debajo de los de mercado.
Más de 200 funcionarios del Estado con sueldos altos utilizan casas fiscales como vivienda.
De esos, 98 son jueces que pagan arriendos bajos por inmuebles fiscales
Los arriendos corresponden típicamente entre el 10 % y el 15 % del sueldo base (en muchos casos, menos de 150 mil pesos mensuales).
Hay casos de larga ocupación: algunos funcionarios llevan viviendo en casas fiscales por más de 10 años.
No todos los organismos limitan el tiempo de uso ni actualizan los criterios de asignación. Por ejemplo, algunos servicios reconocen que es un “problema”.