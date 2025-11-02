[Lo+Leído] Efecto CEP: centroderecha abre debate sobre las reales opciones de Matthei

La encuesta CEP generó debate en la centroderecha sobre las posibilidades de Evelyn Matthei de pasar al balotajefrente a Jeannette Jara, mientras algunos en la UDI ven difícil revertir la ventaja de José Antonio Kast.

Los datos muestran que Kast lidera en 10 de 14 mediciones de atributos, aunque un 20% de los votantes aún no define su opción.

En rechazo, Jara registra 54%, Matthei 50% y Kast 49%, cifras consideradas difíciles de modificar; ambos candidatos de derecha presentan niveles similares.

Marcelo Brunet (RN) y Aldo Cassinelli coinciden en que la elección sigue abierta y mencionan un posible “voto oculto” en favor de Matthei no reflejado en las encuestas.