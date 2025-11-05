Sichel propone calle en honor a Héctor Noguera en Ñuñoa: “Nos sobran los nombres de militares”

A una semana del fallecimiento del actor Héctor Noguera, los alcaldes de Ñuñoa, Sebastián Sichel, y de Peñalolén, Miguel Concha, presentaron iniciativas para rendirle homenaje permanente en ambas comunas.

En Ñuñoa, Sichel propuso cambiar el nombre de la calle Jorge Washington, entre Balbina Vera e Irarrázaval, por el del reconocido actor. “Nos sobran los nombres de calles de militares y nos faltan de artistas. Este cambio es el mayor reconocimiento que podemos entregar a alguien que aportó de la forma en que lo hizo Héctor Noguera”, expresó.

El jefe comunal añadió que “nombrar una calle con su nombre es una manera de mantener vivo su legado y de agradecerle por haber puesto al teatro chileno en el corazón de nuestra comuna”.

En tanto, el alcalde Miguel Concha anunció que presentará una propuesta similar ante el Concejo Municipal de Peñalolén, destacando que “Noguera no solo brilló en los escenarios, sino que dejó un legado en nuestra comuna a través del Teatro Camino”.

El teatro fundado por el actor en los años noventa, en la Comunidad Ecológica de Peñalolén, sigue siendo un espacio cultural emblemático. “Queremos que su nombre esté también en nuestras calles, porque fue parte importante de nuestra comunidad”, sostuvo Concha.