Contraloría ofició a rectora Rosa Devés por denuncia de censura en radio Universidad de Chile

La Contraloría General de la República (CGR), dirigida por Dorothy Pérez, inició una investigación formal contra la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, tras la denuncia de Víctor Hugo Robles, conocido como “El Che de los Gays”, quien acusa censura luego de que su programa “Siempre Viva en Vivo” fuera editado por Radio Universidad de Chile tras una entrevista al candidato Eduardo Artés.

Robles denunció que la dirección del medio cortó parte del contenido y posteriormente puso término al contrato de emisión, luego de que dijera en pantalla “Profe Artés, estoy con usted”.

La radio argumentó que debía cumplir el principio de prescindencia electoral, pero Robles sostiene que su vínculo contractual no implicaba relación laboral con la universidad ni uso de fondos públicos.

El caso llevó a la Contraloría a oficiar directamente a Devés, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para aclarar si la decisión vulneró derechos constitucionales o administrativos. La medida ocurre en medio de críticas de periodistas y activistas LGBTIQ+, que calificaron el hecho como “un atentado a la libertad de expresión”.

“Siempre Viva en Vivo”, con más de 300 emisiones, era el único espacio radial dedicado a temas de diversidad sexual, educación y salud integral en medios universitarios. Robles anunció que buscará continuar el proyecto de manera independiente, mientras la investigación de la CGR podría sentar un precedente en la aplicación del principio de prescindencia en medios públicos.