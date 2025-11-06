Ministro Cataldo a lo José Piñera: proyecto FES es “perfectible”
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, admitió que el proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES) “no es perfecto” y que el Ejecutivo está dispuesto a introducir cambios. “No estamos enamorados de nuestro proyecto, creemos que es perfectible”, dijo tras el diálogo en el Senado.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, reconoció que el Gobierno no defiende a ultranza el diseño original del proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES), subrayando que la iniciativa “es perfectible” y que están abiertos a realizar ajustes tras escuchar a expertos, investigadores y rectores en el Senado.
“No estamos enamorados de nuestro proyecto. Creemos que es perfectible”, sostuvo en Radio Duna, destacando que el debate permitió visibilizar valoraciones junto a las críticas. “El CAE, como lo conocemos, no da para más, y eso es unánime prácticamente”, agregó.
Cataldo enfatizó que el Ejecutivo no busca imponer una posición cerrada, sino avanzar en una propuesta que considere mejoras sustantivas en temas como el copago y el tope de contribución de los egresados. “Si dijéramos que no vamos a cambiar nada, sería porque no escuchamos a nadie”, advirtió.
El ministro recalcó que su objetivo es lograr la aprobación del FES dentro de la actual administración. “Aquí no estamos construyendo trincheras, estamos buscando acuerdos”, concluyó.