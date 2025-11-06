Ministro Cataldo a lo José Piñera: proyecto FES es “perfectible”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, reconoció que el Gobierno no defiende a ultranza el diseño original del proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES), subrayando que la iniciativa “es perfectible” y que están abiertos a realizar ajustes tras escuchar a expertos, investigadores y rectores en el Senado.

“No estamos enamorados de nuestro proyecto. Creemos que es perfectible”, sostuvo en Radio Duna, destacando que el debate permitió visibilizar valoraciones junto a las críticas. “El CAE, como lo conocemos, no da para más, y eso es unánime prácticamente”, agregó.

Cataldo enfatizó que el Ejecutivo no busca imponer una posición cerrada, sino avanzar en una propuesta que considere mejoras sustantivas en temas como el copago y el tope de contribución de los egresados. “Si dijéramos que no vamos a cambiar nada, sería porque no escuchamos a nadie”, advirtió.

El ministro recalcó que su objetivo es lograr la aprobación del FES dentro de la actual administración. “Aquí no estamos construyendo trincheras, estamos buscando acuerdos”, concluyó.