PC “respetará absolutamente” decisión de Jara de renunciar a su militancia si es electa Presidenta
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respaldó a Jeannette Jara tras afirmar que podría suspender o renunciar a su militancia si llega a La Moneda. “La decisión que tome será absolutamente respetada por el conjunto del Partido”, aseguró el timonel.
El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, señaló que la colectividad “respetará absolutamente” la decisión que adopte Jeannette Jara en caso de dejar o suspender su militancia si resulta electa Presidenta.
Consultado por CNN Chile, Carmona indicó que “la decisión que tome Jeannette Jara va a ser absolutamente respetada por el conjunto del Partido, empezando por la dirección”, enfatizando que “no tiene ninguna limitación para una decisión de ese tipo” y que sería comprendida “como un hecho positivo a favor de un proceso mayor”.
El dirigente agregó que solo la candidata puede precisar el sentido de sus declaraciones y descartó que existan tensiones internas por el tema. “La única persona titular del alcance de la formulación es Jeannette Jara”, afirmó.
Más temprano, Jara había reconocido en Radio Cooperativa que “es bien probable” que suspenda o renuncie a su militancia comunista “para ahorrar problemas”, asegurando que su intención es “gobernar a la ciudadanía y no a los militantes de un partido”.