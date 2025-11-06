ProCultura: Corte de Antofagasta se declara incompetente y envía desafuero de Orrego a Santiago

La suerte del desafuero del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, finalmente se resolverá en Santiago. Este jueves, la Corte de Apelaciones de Antofagasta se declaró incompetente para conocer la solicitud presentada por la Fiscalía Regional de Antofagasta en el marco de la arista ProCultura del caso Convenios, y ordenó remitir todos los antecedentes a su par capitalino.

La decisión responde a las gestiones de la defensa de Orrego —representada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz—, quienes sostuvieron que, dado que la causa penal principal ya había sido trasladada a la Región Metropolitana, el procedimiento de desafuero debía seguir la misma ruta. El pleno del tribunal de alzada nortino coincidió con ese criterio.

En su resolución, consignada por La Tercera, la Corte de Antofagasta recordó que el Juzgado de Garantía de Antofagasta ya había declarado su incompetencia para seguir tramitando la investigación penal, acogiendo una inhibitoria de la defensa. Esa determinación derivó en el envío de la causa al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que ya aceptó la competencia, al estimar que los hechos investigados tienen su principio de ejecución en la Región Metropolitana.

Con ese antecedente, el tribunal de alzada concluyó que la misma regla aplicaba al proceso de desafuero.

“Lo anterior obliga a este Tribunal Pleno a declarar la incompetencia de esta Corte de Apelaciones para conocer del procedimiento de desafuero (…) debiendo remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago por corresponderle a esta su conocimiento y fallo”, sostuvo el fallo.

La resolución cita como base los artículos 100 del Código Orgánico de Tribunales, 89 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 416 del Código Procesal Penal y 61 de la Constitución.

Otro revés para la Fiscalía de Antofagasta

El movimiento judicial no fue la única decisión relevante de la Corte antofagastina durante la jornada. El tribunal también rechazó el recurso de queja presentado por el fiscal de Alta Complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos, en contra del juez de garantía Hans Durán.

La Fiscalía cuestionaba supuestas faltas cometidas en la audiencia del 30 de septiembre —en la que se discutió la incompetencia del tribunal local—, así como el rechazo del magistrado a levantar el secreto bancario de algunos imputados.

Sin embargo, el pleno fue categórico: todas las alegaciones del Ministerio Público se dirigían en realidad a impugnar decisiones jurisdiccionales, no conductas disciplinables.

“Es necesario consignar la inexistencia de irregularidades en la dictación de las resoluciones judiciales en estudio (…) su contenido se ha sujetado al deber de fundamentación y al mérito del proceso”, resolvió el tribunal.

Con esta decisión, tanto la investigación penal por la arista ProCultura como la solicitud de desafuero de Claudio Orrego quedan completamente radicadas en Santiago: la primera en el 7° Juzgado de Garantía, y la segunda en la Corte de Apelaciones capitalina.